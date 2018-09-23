أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بمناسبة الذكرى الـ 88 لليوم الوطني للمملكة، أنه لن يسمح لأحد أيا كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه، مؤكدا ان الاعتدال ليس انحلالا كما يراه المتطرفون.

وقال ولي العهد السعودي، إن "وطننا الذي انطلق منه الإسلام واضيئت منه أنوار النبوة، سيظل متمسكا بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية والاعتدال، ومحاربا بلا هوادة التطرف والإرهاب"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

وأضاف، "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه.. لن يسمح لأحد أياً كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه".

وأوضح، أنه "في يوم الوطن يفخر بما حققته المملكة من مكانة دولية وإسلامية وعربية، نتيجة دورها المؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أن السعودية حاليا تشهد نموا وازدهارا تحت قيادة الملك سلمان.

وأصدر الملك سلمان، قرارا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل غدا الاثنين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018.

وتحتفل سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مساء اليوم، باليوم الوطني، حيث سيكون السفير أسامة أحمد نقلي سفير خادم الحرمين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيدة عقيلته، في مقدمة مستقبلي الحضور في حفل الاستقبال الذي اقامته السفارة بمقرها في حي جاردن سيتي.