الراديو 9090 : المنظومة الجديدة للتعليم تهدف إلى إمتاع الطلاب

قالت الإعلامية نائلة عمارة إن الموسم الدراسى بدأ فعليا وتستقبل المدارس جميع الطلاب وأضافت خلال تقديمها برنامج "ماذا ولماذا" على الراديو 9090 أن هناك فريقين حول المنظومة الجديدة للتعليم، منهم المتحمس ومنهم المتخوف، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع كتاب على الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال بعنوان اكتشف

وأشارت إلى أن المدارس اليابانية، تستقبل الطلاب فى تجربة جديدة للتعليم بمصر، مضيفة أن المنظومة التعليمية الجديدة، تشبه تعليم الغرب الذى يهدف إلى إمتاع الطلاب

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد خيرى، إن الدراسة بدأت اليوم فى بعض المحافظات، وكانت هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة الدراسة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن المنظومة التعليمية الجديدة ستستقبل 2.5 مليون طالب، وأن الوزارة اهتمت بالمعلم وقامت بتدريب 128 ألف معلم، لتطبيق المنظومة الجديدة التى تصب فى صالح الطلاب