أقيمت الدورة التاسعة من مهرجان «الفضائيات العربية»، برئاسة أحمد عليوة، وتقديم بوسى شلبى، مساء أمس، وقد تم تكريم العديد من الإعلاميين والفنانين، تقديراً لنجاحهم وجهودهم فى مجالَى الفن والإعلام.

وأهدت إدارة المهرجان درع التميز إلى «dmc» العامة، كأفضل قناة تليفزيونية، وتسلم الجائزة محمود التونى، نائب رئيس القناة، وحصدت «9090» لقب أفضل إذاعة، وتسلم الدرع، عبدالرحمن الصاوى مدير إدارة قطاع الأخبار، كما فاز برنامج «ناس وناس» للإذاعيين محمد نشأت وفاطمة مصطفى، بجائزة أفضل برنامج إذاعى فى 2018، علاوة على تكريم الإعلامى أسامة كمال، مُقدم برنامج «مساء dmc».

وأعرب محمد نشأت، لـ«الوطن»، عن سعادته، بنجاح «ناس وناس» فى استفتاء الجمهور، وبقائه فى ذاكرة الجمهور، حيث إنه يُعرض فى شهر رمضان فقط، مؤكداً أن هذه الجوائز تُلقى بالمسئولية عليه تجاه الجمهور، فضلاً عن الرغبة الشديدة فى تقديم محتوى جديد طوال الوقت، مشيراً إلى الرهان الذى كان قائماً بين فريق العمل، وهما فاطمة مصطفى والمؤلف هشام يحيى، خلال الموسم الماضى: «كنا مُصرين نعمل موسم تانى بعد نجاح الأول فى رمضان 2016، كنا على ثقة، لأن الجمهور ارتبط به».

من جانبها، قالت الإذاعية فاطمة مصطفى، إن «ناس وناس» هو أول برنامج قدمته عبر الإذاعة، بعد انتقالها من إدارة الإخبار، لافتة إلى دعم محمد نشأت لها فى البداية، حيث كان التعاون الأول لهما، قائلة: «بتفائل به وبالبرنامج»، معربة عن سعادتها بتلك الجائزة، التى تُلقى بالمسئولية عليها، وتدفعها لتقديم محتوى جديد ومميز للجمهور.

وأشارت «مصطفى» إلى أن «ناس وناس» حقق صدى واسعاً، خلال الموسمين الأول والثانى، على الرغم من ترددهما بتقديم موسم ثانٍ لعدم الوقوع فى التكرار، لافتة إلى الدراسات القائمة حالياً بإمكانية تقديم موسم ثالث فى شهر رمضان المقبل.

وبهذه الجائزة، يُصبح عدد الجوائز التى حصلت عليها «9090»، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، 21 جائزة، حيث حصلت على جائزة أفضل محطة إذاعية فى استفتاء «ديرجيست» لعام 2017، كما حصل العديد من البرامج والإذاعيين، على جوائز أيضاً، منهم محمد نشأت وشيماء حافظ ومينا عطا وزكريا ناصف، كما حصلت على جائزة «أفضل إذاعة» لعام 2016، وحصلت غدير حسان على جائزة أفضل مذيعة، لعام 2016، وأحمد الطاهرى على أفضل برنامج إذاعى عن برنامجه «ألمانيفستو»، وفى عام 2015، حصلت سالى عبدالسلام، على جائزة أفضل مذيعة، وكذلك أحمد يونس ورنا سماحة.

وكانت «dmc»، قد حصلت على جائزة أفضل قناة تليفزيونية فى استفتاء «ديرجيست»، لعام 2017، كذلك حصلت «dmc drama» على جائزة أفضل قناة دراما.