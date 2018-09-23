أعلن الجيش الروسي، اليوم، أن معلومات "مضللة" من القوات الجوية الإسرائيلية تسببت بإسقاط الطائرة الروسية في سوريا، منددا بـ"نزعة المغامرة" عند الطيارين الإسرائيليين.

وعرض الناطق العسكري الروسي باسم إيجور كوناشينكوف نتائج التحقيق في سقوط طائرة اليوشن-20، والتي كانت تقل 15 جنديا بصاروخ دفاع جوي سوري من طريق الخطأ في 17 سبتمبر.

واتهمت موسكو الطيارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة الروسية الأكبر حجمًا كغطاء، ما دفع نظام الدفاع الجوي السوري إس-200 الذي يعود للحقبة السوفياتية إلى اعتراض الطائرة الروسية كهدف، لكن إسرائيل نفت هذه الرواية وسافر قائد قواتها الجوية إلى موسكو بعد الحادث الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه نتيجة "سلسلة من الظروف المأسوية".

وقال كوناشينكوف، إن الجيش الروسي تلقى اتصالا من القيادة الإسرائيلية تحذّر فيها أن إسرائيل ستضرب في "شمال سوريا"، حيث كانت طائرة أيل-20 روسية للاستطلاع تراقب منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف أن روسيا طلبت من طائرتها العودة إلى القاعدة، لكن بعد دقيقة من الاتصال الإسرائيلي ضربت الطائرات الإسرائيلية هدفا في اللاذقية في غرب سوريا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن المعلومات المضللة للضابط الإسرائيلي في ما يتعلق بموقع الضربات جعل من المستحيل إرشاد طائرة أيل-20 إلى مكان آمن.

وتابع أنه بينما كانت طائرة أيل-20 تهبط قرب اللاذقية، بدأت إحدى طائرات "إف-16" القيام بمناورة وبدأت "تقترب من الطائرة الروسية" التي اعترضت من قبل الدفاع الجوي السوري كطائرة تعاود الإغارة، ونتج من ذلك إسقاطها.

وأوضح أن "المقاتلات الإسرائيلية استخدمت أيل-20 كغطاء من الصواريخ المضادة للطائرات"، واستمرت بمراقبة المنطقة حتى بعد وقت طويل من سقوط الطائرة الروسية.