التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ببعض من المعلمين خلال أول أيام العام الدراسي الجديد، هنأهم خلال اللقاء على بدء العام الدراسي بمدارس المحافظة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، إن المعلم هو أساس المنظومة التعليمة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم وتقسيم الطلاب إلى مجموعات ورعايتهم في مختلف المجالات، وإعداد تقرير شهري بمستوى الطالب وإعلام ولي أمره للوقوف على مستواه والعمل على تطويره، وكذلك متابعة الطلاب سلوكيا بصفة يومية.

وأضاف التداوي أن المحافظ وجه بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية ومجموعات التقوية، ووضع تصور لدراسة حفظ الكتب الدراسية بالفصول وضرورة تهويه الفصول الدراسية بشكل جيد وإعداد لوحة شرف بكل مدرسة تضم المتفوقين والمتميزين في مختلف الأنشطة، وأوائل العام السابق بالمدرسة وذلك لتحفيز جميع الطلاب على التميز والتفوق.