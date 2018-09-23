أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة تحت عنوان مبادرة "كلنا واحد" لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدون أي غرامات لمواطني جنوب سيناء بمشاركة وزارة الداخلية.

وأضاف عقل أن المبادرة ممتدة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري وأن ماكينة استخراج البطاقة تتواجد حاليا بمقر دار العاملين بمدينة طور سيناء.

ووجه عقل الشكر لقيادات وزارة الداخلية على هذه اللفتة وعلى تقديم الخدمات للمواطنين لافتا إلى أن المبادرة عملت على توفير الأدوات المدرسية بأسعار رمزية للمواطنين والآن المبادرة تعمل على تقديم بطاقة الرقم القومي.

وأوضح أن وزارة التعليم تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية مع جميع المديريات والوزارات الأخرى ليعود بالنفع على المعلمين والطلاب، مشيرا أن المبادرة شملت انتقال ماكينة استخراج بطاقة الرقم القومي وفريق العمل الذي يعمل عليها إلى المدارس الثانوية سواء العام أو الفني والتي يبلغ عدد الطلاب بها 150 طالب وطالبة فأكثر تيسيرا على طلاب جنوب سيناء.