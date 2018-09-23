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أحدث الأخبار

التعليم: حجازي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدارس محافظة الجيزة

التعليم: حجازي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدارس محافظة الجيزة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع نواب أسيوط فى ختام زيارته للمحافظة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع نواب أسيوط فى ختام زيارته للمحافظة

"الأمين المساعد للجامعة العربية للإعلام" يلتقي رئيس "الدولي للتسامح"

"الأمين المساعد للجامعة العربية للإعلام" يلتقي رئيس "الدولي للتسامح"

تفاصيل لقاء وكيل البرلمان والحزب الشيوعي الصيني

بالصور| رئيس جامعة بني سويف يشهد مراسم تحية العلم في أول يوم دراسي

بالصور| رئيس جامعة بني سويف يشهد مراسم تحية العلم في أول يوم دراسي

بالصور| "نجع البراهمة" بدون مقاعد لبعض التلاميذ.. والتعليم: "غدا إرسال التخت"

بالصور| "نجع البراهمة" بدون مقاعد لبعض التلاميذ.. والتعليم: "غدا إرسال التخت"

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"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| 4 تلاميذ بـ"الدكة" وبوابة دون حراسة.. أول يوم دراسة بـ"مصطفى كامل" في شبرا

بالصور| 4 تلاميذ بـ"الدكة" وبوابة دون حراسة.. أول يوم دراسة بـ"مصطفى كامل" في شبرا

مصريون فى الخارج فخورون بـ«مو صلاح»: عايشين على صيته

مصريون فى الخارج فخورون بـ«مو صلاح»: عايشين على صيته

«روان» فقدت وظيفتها بدعوى عدم اهتمامها بنفسها: «قالوا لى ماتجيش بالمنظر ده تانى»

«روان» فقدت وظيفتها بدعوى عدم اهتمامها بنفسها: «قالوا لى ماتجيش بالمنظر ده تانى»

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