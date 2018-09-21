أعلن عريب حسان، نائب البرلمان عن دائرة الطور بجنوب سيناء، أنه تمت الموافقة على عودة الصيد، غدا السبت، بعد توقفه لأكثر من 8 أشهر تزامنا مع بدء العملية العسكرية "سيناء 2018".

وقال حسان، إنه سيجرى فتح الصيد لمراكب النزهة 3 أيام ومراكب المكن الثابتة طوال أيام الأسبوع والأوت بورد 5 أيام فقط.

وأضاف حسان، أنه سيتم السماح لمراكب الصيادين بدخول المجرى الملاحي بخليجي البحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال فترة النهار فقط منذ بزوغ الشمس وحتى غروبها وسيكون هناك تعاون تام بين رجال حرس الحدود والصيادين لتسير الأمور.