أمرت نيابة مركز الفيوم، مساء اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، في واقعة إصابة 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، لبيان ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام قرية الغريب، بطريق "القاهرة – الفيوم" الصحراوي.

وأفاد بيان أمني، اليوم، أن حادث تصادم وقع بين السيارة رقم 239 د ر ع ملاكي قيادة "حسن. أ. ع"، 70 سنة، بالمعاش، ومقيم بمنطقة المسلة مصاب بكدمات وسحجات، والسيارة رقم 7153 ي د أجرة ميكروباص، قيادة "راضي. ع. ب"، 32 سنة، سائق، مصاب بكدمات وسحجات، بسبب اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف، أثناء وقوفها على جانب الطريق أمام إحدى ورش إصلاح السيارات، مما أدى لاصطدام السيارة الثانية بـ3 مواطنين تصادف وجودهم بالطريق.

وذكر البيان الأمني، أن المصابين الثلاثة، هم: "مصطفى. ح. ع"، 35 سنة، و"صدام. ر. ع"، 16 سنة، و"ستوبل. ن. ع"، 40 سنة، وجميعهم مصابين بكدمات، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، واتهم قائد السيارة الثانية قائد السيارة الأولى بالتسبب في الحادث.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 26218 لسنة 2018 جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.