لقى مواطن مصرعه في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بطريق أبشواي السياحي، بسبب قطع الأخير الطريق فجأة أمام السيارة، ونقلت جثة المتوفى إلى مستشفى أبشواي المركزي، وفق بيان أمني.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الشواشنة، بوقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية الصعايدة بطريق أبشواي السياحي بمركز الشواشنة، ومصرع مواطن.

وأفاد البيان الأمني، أن حادث تصادم وقع بين السيارة رقم ف أ د 9528 قيادة، "بدوي ع.م" 28 سنة، سائق، وتروسيكل رقم ف أ س 6175 قيادة، "معني ع.ص" 37 سنة، حاصل على بكالوريوس زراعة، وتوفي متأثرا بإصابته في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وقيد برقم 5884 لسنة 2018 جنح مركز الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.