التعليم: حجازي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدارس محافظة الجيزة

بمناسبة بدء العام الدراسي 2018/2019 وفي إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية وفي ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لاستقبال العام الدراسي الجديد والإعداد لتحقيق عام دراسي منضبط بالتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

قام الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الأحد الموافق 23/9/2018 بإجراء زيارة ميدانية؛ لمتابعة سير الدراسة بمدارس إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة ، بحضور الدكتور سعيد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

قام اللواء أحمد راشد خلال الزيارة بافتتاح المدرسة الثانوية التجارية للبنات والتي تم إطلاق اسم الشهيد عقيد أحمد محمود شعبان عليها، وقد حرص سيادته على أن يحضر مراسم افتتاح المدرسة؛ أفراد أسرة الشهيد حيث تواجدت حرم الشهيد، ونجلته، وكذا والدة الشهيد وشقيقه.

وجدير بالذكر أن المحافظة قد قامت بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة تخليدًا لذكراه على ما قدمه فداءً للوطن فقد قدم حياته في سبيل الزود عن الوطن ومكافحة الإرهاب الغاشم بالشيخ زويد بشمال سيناء بتاريخ 7 نوفمبر 2017، كما قام اللواء أحمد راشد بجولة تفقدية داخل المدرسة واطمأن على سير العملية التعليمية بها، وجاهزيتها من حيث المعامل، والمنشآت والفصول الدراسية، وقد طالب راشد في نهاية جولته بالمدرسة كل فرد من أفراد المجتمع بالاقتداء بالشهداء وإعلاء قيمة الانتماء وحب الوطن، كما طالب المعلمين بتعريف الطلاب بقصص حياة الشهداء وظروف الاستشهاد وأنهم قدموا أرواحهم في سبيل استقرار الوطن ورفعة شأنه .

وعلى صعيد أخر، قام حجازي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور طارق شوقي بمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بجميع المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بإجراء زيارة ميدانية لمدرسة (أم المؤمنين الثانوية للبنات) التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، وقد رافقه خلال الزيارة مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، وقد استهدفت الزيارة الاطمئنان على انتظام سير الدراسة بالمدرسة ومتابعة وصول الكتب الدراسية لأيدي الطالبات، والوقوف على إتمام التجهيزات بالمدرسة، وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للطالبات وتذليل كافة العقبات أمامهن.

وقد حرص حجازي على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالبات خلال فترة طابور الصباح بالمدرسة، وقام بتهنئتهم ببدء العام الدراسي الجديد وتوجه بالشكر للسادة القائمين على تنفيذ فقرات الإذاعة المدرسية خلال الطابور، وبدأت الجولة التي أجراها حجازي داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، بتفقد الفصول الدراسية حيث حرص حجازي على محاورة الطالبات وشرح نظام التعليم الجديد المطبق على الصف الأول الثانوي في ضوء القرار الوزاري رقم (344) لسنة 2018، الصادر بشأن نظام الدراسة والتقويم للصف الأول الثانوي العام، وأوضح أن درجات الطلاب بامتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام لن تُضاف إلى نظام الثانوية العامة التراكمية والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام 2019/2020، وأن طالب الصف الأول الثانوي هذا العام سوف يمتحن مرتين فى نهاية الفصل الدراسي الأول، وسيتم اعتماد أعلى درجة للطالب فيهما، ومثلهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني ومن ثم فقد تم إتاحة (4) فرص للطلاب هذا العام، واستعرض الهدف من فلسفة الوزارة في تحويل المواد الدراسية إلى مواد ممتدة طوال العام وطريقة توزيع المنهج على العام .

وأشاد حجازي خلال الزيارة بالتواجد الجيد للطالبات داخل الفصول، ووجه بضرورة استخدام استراتيجيات تدريس تُنمي التفكير، وروح العمل الجماعي، كما اطمأن سيادته على تفعيل ممارسة الأنشطة التربوية داخل المدرسة.

كما قام حجازي بزيارة لمدرسة الشهيد باسم محسن فاروق التابعة لإدارة الدقي التعليمية بالجيزة وقد رافقته خلال الزيارة مدير عام إدارة الدقي التعليمية وقد حرص حجازي على تفقد انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية وحضور إحدى حصص الشرح للمنهج الجديد في اللغة العربية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، وأكد خلال كلمته للتلاميذ على أن نظام التعليم الجديد هو نظام ممتع ويهدف إلى تنمية شخصية الإنسان، وإعداد الفرد للحياة والتعامل مع مواقفها وطالبهم بأن يستمتعوا بالدراسة وألا يجعلوا الحصول على الدرجات أساس فكرة التعلم. ووجه بضرورة مساعدة التلاميذ

على بناء المعرفة، والتركيز على ممارسة استراتيجيات التعلم النشط، وعلى ضرورة متابعة وصول أدلة المعلم والعمل من خلالها بالنسبة للسادة المعلمين.

والتقى حجازي بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وهنأهم بالعام الدراسي الجديد وأثنى على دورهم المحوري في بناء مجتمع التعلم، وأكد على أن المعلمين هم بمثابة العمود الفقري للعملية التعليمية، وأشار إلى أنه مهما قامت الوزارة بتطوير المناهج الدراسية، فلن تنجح مساعيها إلا من خلال المعلمين.

وفي ختام جولته الميدانية التقى حجازي بعض أولياء أمور التلاميذ وتقدم لهم بالتهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن سير العملية التعليمية وأكد على أن الوزارة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق سير العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

جدير بالذكر أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية منذ اليوم الأول للدراسة وحتى نهاية العام الدراسي.