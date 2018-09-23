تسجيل الدخول
أول أيام العام الدراسي الجديد

أحدث الأخبار

وزير الصناعة من نيويورك: نعمل على التوزيع الجغرافي العادل للمصانع بالمحافظات

وزير الصناعة من نيويورك: نعمل على التوزيع الجغرافي العادل للمصانع بالمحافظات

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

قيادي بـ"فتح": أبومازن يلتقي 30 شخصية أممية لعقد جلسة للجمعية العامة

قيادي بـ"فتح": أبومازن يلتقي 30 شخصية أممية لعقد جلسة للجمعية العامة

خالد الجندي: بعض الأمور التافهة قد تضيع علينا دخول الجنة

خالد الجندي: بعض الأمور التافهة قد تضيع علينا دخول الجنة

انتحار ربة منزل بسبب الخلافات العائلية بـ"السلام" في القاهرة

انتحار ربة منزل بسبب الخلافات العائلية بـ"السلام" في القاهرة

بالصور| رئيس جامعة حلوان يلتقط الصور مع الطلاب: "مكتبي مفتح للجميع"

بالصور| رئيس جامعة حلوان يلتقط الصور مع الطلاب: "مكتبي مفتح للجميع"

اختيارات الوطن

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| 4 تلاميذ بـ"الدكة" وبوابة دون حراسة.. أول يوم دراسة بـ"مصطفى كامل" في شبرا

بالصور| 4 تلاميذ بـ"الدكة" وبوابة دون حراسة.. أول يوم دراسة بـ"مصطفى كامل" في شبرا

الأكثر قراءة

عاجل