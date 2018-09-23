قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ما شهدته في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليومين السابقين، يثبت أن مصر دولة عظيمة ولها اهتمام عالمي ودولي، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير من المسؤولين في نيويورك بالرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له.

وأضافت زايد، خلال حوار لها مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن البعثة المصرية بالولايات المتحدة ستعقد عدة لقاءات مع الشركات الدولية الأمريكية المصنعة للدواء، منها الشركة التي صنعت علاج فيروس سي وصدرته لمصر، مستطردة: "مهتمين للغاية بمقابلتهم لعقد صفقة دواء خاصة بالحالات المعقدة من فيروس سي والمصاحب لها تليف بالكبد".

وكشفت وزيرة الصحة عن لقاء أيضا مع الشركة التي اخترعت "الكاشف السريع"، والتي ستمد مصر به بكمية تتراوح بين 45 إلى 52 مليون جهاز، موضحة أنها ستجلس أيضا مع إحدى الشركات العملاقة المصنعة للدواء، للدخول معها في شراكة ونقل تكنولوجيا صناعة الدواء إلى مصر.