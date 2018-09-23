أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، اعتقال رجلًا مسلحًا بمسدس من نوع "تايزر"، عند مدخل الزوار المؤدي إلى قصر باكنجهام مقر الملكة اليزابيث الثانية في لندن.

وقالت سكتلنديارد، في بيان أن الشرطة احتجزت الرجل البالغ من العمر 38 عامًا في البداية قبل أن تعتقله عند الساعة الأولى بعد الظهر.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن الحادث "بطبيعته ليس إرهابيًا، وإنه حادث معزول".

وبقى الرجل قيد الاحتجاز عصر اليوم.

في يونيو، بدأت محاكمة رجل بتهمة "الاستعداد لعمل إرهابي" لدى محاولته في أغسطس 2017 مهاجمة رجال شرطة بسيف أمام قصر باكنجهام قائلًا: إن الملكة "عدوة الله".