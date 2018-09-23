قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن اليوم الدراسي الأول مر بدون أي مشكلات متعلقة بانتظام حركة القطارات لنقل الطلاب.

وأضاف رسلان، خلال حواره في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الهيئة استعدت لاستقبال الطلاب منذ أسبوعين، من خلال تعديل موعد بعض القطارات وإدخال 14 قطارا جديدا إلى الخدمة، بالإضافة إلى القيام بالصيانات المطلوبة والتوجيه بضرورة انتظام حركة القطارات.

وأوضح، أن مكاتب اشتراكات هيئة السكة الحديد والتي يبلغ عددها 31 مكتبا على مستوى الجمهورية، كثفت عملها منذ الخميس الماضي إلى الساعة الحادية عشر مساء، لاستيعاب إقبال الطلبة الكثيف، لافتًا إلى أن اشتراكات الطلاب مدتها 9 أشهر بقيمة 25 جنيه، ما يعني نسبة تخفيض تصل إلى 96%.