قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمر بتطوير الجزء الخاص بالغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعية بأسيوط، كما أمر بصرف 70 مليون جنيه لقسم الطوارئ بمستشفى جامعة أسيوط.

وأضاف "نورالدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن "مدبولي"، أمر بنقل مصنع السماد العضوي خارج الكتلة السكنية، لما يحدثه من تلوث جراء عملية تحويل المخلفات إلى سماد عضوي.

وأوضح، أن زيارة "مدبولي"، كان لها صدى هام للغاية، من خلال تفقده لمشروعات عديدة بالمحافظة.