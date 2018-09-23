أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمعدلات الإنجاز للمشروعات القومية والتنموية للمحافظة وخاصة مشروع الهضبة، مشدداً على نقل مصنع السماد العضوي بإسكندرية التحرير خارج الكتلة السكنية إلى المنطقة المجاورة للمدفن الصحي للمحافظة بالتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة أسيوط على أن يتم استغلال منطقة الجورة في إنشاء تجمع سكني عمراني بمنطقة الجورة على مساحة 50 فدانا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لمحافظة أسيوط، التي يرافقه فيها عددًا من الوزراء ضم كل من (الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة).

وكان في استقبالهم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجامعة اسيوط ومستشفياتها الجامعية ودورها في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة والطوارئ مؤكداً على دور مستشفى الأورمان للقلب والتي انجزت أكثر من 415 عملية من قوائم الانتظار خلال شهرين والخاصة بجراحات القلب معلناً دعمه لمستشفى الإصابات الجامعي بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتعليم العالي على أن يتم الإنتهاء منه خلال عام ونصف، حيث إنه يخدم كافة محافظات الصعيد، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية في إنشاء وتجهيز وفرش المستشفى الجديد ودعم مستشفى الأورام 2020.

وأعلن مدبولي، عن توفير جهازين مهمين يحتاجهما المعهد بناءاً على طلب عميد معهد الأورام بالجامعة حيث أجرى اتصالا بكل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري ورئيس مجلس إدارة بنك مصر اللذين تعهدا بتوفير الجهازين بأقصى سرعة وتبلغ تكلفتهما الإجمالية حوالي 12 مليون جنيه وذلك لتشغيل جهاز الإشعاعي لعلاج السرطان والأورام الجاري تركيبه بتكلفة 50 مليون جنيه والاستفادة من إمكانياته بالكامل.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم مراجعة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة التي تعتبر من أولويات الحكومة التي توليها اهتماماً كبيراً خاصة مع مطالب أهالي أسيوط بالانتهاء منها، لافتاً إلى الانتهاء منها من مشروعات الصرف الصحي داخل مدن المحافظة بالكامل مع نهاية العام المالي الحالي.