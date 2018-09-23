انطلق مساء اليوم احتفال سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 88، بمشاركة عدد من الوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين والسياسيين والإعلاميين والحالية السعودية في مصر.

واستقبل الحضور السفير أسامة أحمد النقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وعقيلته، ضيوف الاحتفال.

وشارك في الحفل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد السفير المصري في كندا بعد تعيينه مؤخرا وعقيلته، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والنائب مصطفى بكري والنائب أسامة هيكل والإعلامي أسامة كمال، والإعلامية لميس الحديدي ونخبة من رموز المجتمع والفنانين والإعلاميين.