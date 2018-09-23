فوجئ أهالي طلاب مدرسة الحصافة الإعدادية بإغلاق المدرسة بسبب بدء ترميم وصيانة المدرسة ونقل الطلاب إلى مدرسة كفر الدير "فترة مسائية" دون علم الأهالي.

ومن جانبه أشار محمد الحسيني رئيس مدينة شبين القناطر، إلى أنه تحقق من الشكوى بنفسه وتأكد من أن المدرسة تخضع حاليا لأعمال الصيانة ولذلك تم نقل الطلاب، مشيرا إلى أنه تم إحالة المسئولين للتحقيق لعدم إبلاغ الأهالي.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن مديرية التربية والتعليم انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح الأثاثات المدرسية ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد شهد دخول عدد مليون و300 ألف طالب وطالبة تقريبا على مستوى المحافظة.