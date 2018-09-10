أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تنظيم ورشة عمل للمبعوثين بمدرسة طوخ الخاصة بإدارة طوخ التعليمية، خلال أيام الأربعاء 12 سبتمبر 2018 والخميس 13 سبتمبر 2018 من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا بعنوان الخطة التنفيذية لورش عمل "الإدارة الافتراضية".

تأتي المبادرة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وتوجيهات طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، واستكمالاً لتنفيذ مبادرة "الإدارة الافتراضية" التي تنفذها المديرية تحت إشراف وكيل الوزارة طه عجلان وعاطف سلامة وكيل المديرية، ومن خلال فريق العمل بإدارة البعثات بالمديرية برئاسة نجوان أحمد، مدير إدارة البعثات الخارجية وأحمد علام، مسؤول البعثات مع مبعوثي المحافظة من خلال تفعيل ورش العمل والاجتماعات (أون لاين) بين المبعوثين لنقل وتبادل الخبرات بالادارات التعليمية المختلفة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية أطلقت مبادرة من خلال ادارة البعثات الخارجية، للإدارة الافتراضية "عن بعد"، "Online" وتعتمد على المحاكاة بالأفكار والمناقشات والتفاعل المتزامن.

وأضاف عجلان، أن تلك المبادرة تهدف إلى توفير الوقت والجهد والمال وعقد الاجتماعات في أي وقت وفي أي مكان وسرعة حل المشكلات المفاجئة بالإدارات البعيدة والمتابعة في أي وقت ومناقشة الإنجازات لجميع الإدارات وتفعيل البريد الإلكتروني للوزارة واستخدام تطبيقاته والتخلي عن الشكل التقليدي للإدارة بمعوقاته.

والقدرة على التطبيق بكفاءة وفاعاية والارتقاء بمستوى الآداء ونقل الخبرات بين الإدارات وتنفيذ ورشة عمل بإدارة كفر شكر، وجاري التنفيذ بباقى الإدارات.