شهدت انتخابات شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية إقبالا شديدًا، اليوم، من أصحاب الصيدليات ، حيث تنافست قائمتان تضم احدهما أصحاب الصيدليات والمدعومة من نقابة صيادلة الإسكندرية، والأخرى تضم أصحاب سلاسل الصيدليات.

وتمكن أصحاب الصيدليات الأهلية من حسم الجولة باكتساح في مواجهة مرشحي السلاسل التي يعدها عموم الصيادلة خطرًا على المهنة ومخالفة لقانونها.

يذكر أن مجلس إدارة شعبة الصيادلة يتكون من 15عضوًا يتم اختيارهم من بين القائمتين المشار إليهما.

وقد قامت نقابة صيادلة الإسكندرية بدعم القائمة الفائزة في إطار حرصها على المهنة والتزامًا بقانون تنظيم المهنة الذي يعتبر سلاسل الصيدليات أكبر خطر يواجه المهنة.