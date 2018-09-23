بدأ، منذ قليل، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة.

ويتضمن اللقاء التشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مكافحة الاٍرهاب وعدد من الملفات الآخري منها موضوع الهجرة غير الشرعية والتجربة المصرية الناجحة في هذا الإطار، فضلا عن التطرق إلى بعض من قضايا المنطقة مثل الأزمة الليبية والسورية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، حيث حرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.