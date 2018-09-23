"الأزهر": تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعة لطلاب شمال سيناء 2%

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن المجلس الأعلى برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال اجتماعه الأخير فى 19 سبتمبر الجاري وافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بجامعة الأزهر لطلاب شمال سيناء بحد أقصى 2% للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (2017 - 2018) بإضافة 13 درجة لطلاب القسم العلمي.

وأوضح "المحرصاوي" أن القرار يطبق أيضًا على طلاب القسم الأدبي والمكفوفين بحيث يتم إضافة 6.12 درجة لكل طالب.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان له، اليوم، أن القرار يطبق على طلاب وطالبات محافظة شمال سيناء فقط عند توزيعهم لكليات جامعة الازهر خلال هذا العام الدراسي فقط 2018- 2019.

وطالب رئيس الجامعة طلاب وطالبات محافظة شمال سيناء ممن تنطبق عليهم الشروط سرعة التوجه إلى وحدة النظم والشبكات بجامعة الازهر بداية من صباح غدا الاثنين الموافق 24 وحتى الأربعاء الموافق 26 سبتمبر الجاري.