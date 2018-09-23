أعلنت جمعية "رسالة أجا " بالدقهلية، عن تدشن قافلة مساعدات شاملة بما قيمته مليون ونصف جنيه داخل قرى ومدينة أجا، خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة تتضمن تجهيز 106 عرائس من الفقراء واليتامى مجهزة تجهيز كامل بالأجهزة المنزلية.

وتتضمن القافلة مساعدات عينية لعدد كبير من الحالات من بوتاجازات غسالات وثلاجات للحالات التي تستحق، وبناء أسقف؛ لمواجهة الشتاء والبرد، وتوصيلات مياه للمنازل، وإقامة عدد كبير من معارض "رسالة" الخيرية للملابس، وعمل قوافل طبية لجميع التخصصات شاملة الكشف العلاج مجانا وحملة تشجير ونظافة عامة داخل المدينة والمقابر، كذلك عمل زيارات جماعية لعدد كبير من كبار السن بالمنازل لمعرفة متطلباتهم وتقديمه لهم ، وتقديم مساعدات عينية وهدايا لإدخال البهجة عليهم.