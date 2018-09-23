يجتمع قادة وزعماء العالم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعد يومين في في مقر الأمم المتحدة الدائم بنيويورك لمناقشة القضايا العالمية، بعد تغيرات عديدة شهدها العالم خلال عام، وتحديدا منذ الاجتماع الأخير العام الماضي.

وتستعرض "الوطن" أبرز أحداث مر بها العالم في الفترة بين انتهاء الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة وانعقاد الحالية.

- نظمت حكومة إقليم كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر 2017، استفتاءً لتقرير المصير في خطوة لم تحظ بترحيب المجتمع الدولي والجامعة العربية.

- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في 20 أكتوبر 2017 تحرير الرقة التي كانت المعقل الأبرز لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

- أعلن الحوثيون في الرابع من ديسمبر عام 2017 اغتيال للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بينما كان يغادر صنعاء.

- اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا في الثامن من ديسمبر بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومرر الكونجرس الأمريكي قانونا عام 1995 يقول إنه "يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل".

- تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 97.08% من مجموع أصوات الناخبين، في انتخابات الرئاسة، والتي أجريت في شهر أبريل من العام الجاري.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينجح في الفوز بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية الروسية في شهر مارس الماضي.

- اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في العراق التي تعد الأولى منذ طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من الأراضي التي سيطر عليها.

- انتخبت الجمعية الوطنية في كوبا زعيمًا جديدًا للبلاد خلفا للرئيس الحالي راؤول كاسترو الذي تنحى طوعا بعد عقد من الزمن في قيادة البلاد.

ويعني انتخاب ميجيل دياز كانيل، البالغ من العمر 58 عاما لهذا المنصب، انتهاء حقبة الأخوين فيديل وراؤول كاسترو اللذين لم تعرف الجزيرة غيرهما رئيسا منذ انتصار الثورة الكوبية عام 1959.

- تعهد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية على العمل على تخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بعد عقد قمة تاريخية.

كما اتفق الطرفان، بحسب بيان مشترك عقب القمة، على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام.

- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران، في خطوة يخشى أن تترك تداعيات واسعة على إيران والعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.