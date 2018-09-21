قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى توجه اليوم، إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقى بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذى سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر فى دعم مكافحة الإرهاب الدولى.

وشدد بسام راضى، فى تصريحات صحفية اليوم، على أن الرئيس سيترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التى تتولى مصر رئاستها خلال العام الحالى للمرة الثالثة فى تاريخ المجموعة، ويلقى البيان الافتتاحى لمصر أمام الاجتماع، الذى يتضمن استعراض الدور المصرى فى دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها فى ستينات القرن الماضى، ما ساهم بشكل فعال فى تعزيز مسيرة ودور المجموعة فى إطار التعاون فيما بين دول الجنوب، كما يشمل البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن زيارة الرئيس إلى نيويورك ستتضمن أيضاً نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائى بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات، من ضمنها عقد عدد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية والفكرية ذات الثقل بالمجتمع الأمريكى، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال وكبار مسئولى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، فضلاً عن مجموعة من أعضاء الكونجرس، حيث سيجرى الرئيس حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سُبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما يلقى الرئيس الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمار فى مصر، ورؤية الدولة لدور القطاع الخاص فى التنمية، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة فى مصر، كما أشار راضى إلى أن برنامج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لنيويورك يتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«راضى»: الرئيس سيجرى لقاءات مع الشخصيات السياسية والفكرية وأعضاء الكونجرس وقيادات كبريات الشركات الأمريكية

كما سيشارك الرئيس فى قمة نيلسون مانديلا للسلام، التى تأتى تزامناً مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقى الراحل، ويلقى الرئيس السيسى كلمة بهذه المناسبة أمام القمة.

فى حين أوضح السفير محمد أدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن الدورة الحالية للأمم المتحدة رقم ٧٣ تقام تحت شعار جعل الأمم المتحدة ذات أهمية ومصداقية للجميع وبناء مجتمعات تقوم على التنمية والتعاون والتضامن، لافتاً إلى أن هذا الشعار وضعته الرئيسة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى وزيرة خارجية الإكوادور السابقة التى ترأس الجمعية العامة لهذا العام، موضحاً أن الاجتماعات بالجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن أنشطة متنوعة للمنظمة، منها اجتماعات رفيعة المستوى وهو الشق الذى يشارك به قادة ورؤساء الدول، ويتضمن هذا العام عدة فعاليات أبرزها ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى قمة للخروج بإعلان التزامات مشتركة من جانب قادة الدول فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام، مشيراً إلى أن مصر فى مقدمة الدول التى تسهم فى دعم تلك العمليات بقوات عسكرية وشرطية فى مهام حفظ السلام الدولية، كما سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى خاص بتمويل التنمية فى إطار استراتيجية ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهى خطة طموح تحتاج إلى تمويل كبير، ولذا دعا الأمين العام للمنظمة لعقد هذا الاجتماع لحشد التمويل اللازم.

وأشار إدريس إلى أنه سيتم عقد قمة خاصة للزعيم الأفريقى الراحل نيلسون مانديلا تحتفى بمرور مائة عام على ميلاده، ولكنها لن تكون فقط احتفالاً بشخصه وذكراه ورحلته ومسيرته، ولكن احتفالاً بالقارة الأفريقية ونضالها من أجل التحرر والاستقلال وتعزيز قيم مكافحة التمييز والعنصرية، كما تلقى الضوء على تحديات القارة الأفريقية وعلى رأسها التنمية والسلم والأمن والتحديث والتطوير السياسى والاجتماعى وإنهاء الصراعات والنزاعات بالقارة وتعظيم دور الاتحاد الأفريقى ومبدأ إيجاد حلول أفريقية للقضايا الأفريقية، موضحاً أن هذه القمة تحتل اهتماماً لدينا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل، كما ستشهد الدورة الحالية انعقاد المنتدى الدولى التاسع لمكافحة الإرهاب واجتماعاً آخر رفيع المستوى لمدونة السلوك الخاصة بمواجهة تلك الظاهرة والتزامات الدول فى هذا الصدد، وتلك تمثل الجوانب الرئيسية للاجتماعات رفيعة المستوى التى تعقد فى إطار أنشطة الجمعية العامة، وبالطبع هذه الاجتماعات العامة لكل الدول الأعضاء بالمنظمة، وهناك اجتماعات أخرى تتعلق بمجموعة من الدول فقط، منها اجتماع مجموعة الـ٧٧ والصين التى ترأسها مصر حالياً، وهذا الاجتماع سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيشارك به رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وسكرتير عام المنظمة الدولية، كما تشارك مصر فى اجتماعات لحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، وكل هذه ستتم على المستوى الوزارى وتضم مجموعة من الدول التى تنتمى لهذه المنظمات والمجموعات.

«السيسى» يرأس اجتماع مجموعة الـ77.. ويعقد لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية

وأشار إدريس إلى أن هناك شقاً ثالثاً يتعلق بمجموعة من الاجتماعات التى تعقدها الدول على المستويات الثلاثية أو الرباعية بالاتفاق بينها، ومصر ستشارك فى هذا الجانب باجتماعات عربية ومتوسطية وإقليمية لبحث قضايا محددة ذات أهمية لهذه الدول، بالإضافة إلى شق آخر مهم وهو اللقاءات الثنائية التى يعقدها الرئيس السيسى أو وزير الخارجية سامح شكرى لبحث القضايا التى تهم العلاقات المتبادلة مع الدول الأخرى، إلى جانب الموضوعات الإقليمية والدولية التى تمثل أهمية لنا فى الجوانب المختلفة للأنشطة المتعددة التى سيتضمنها الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحول اللقاءات الثنائية التى سيعقدها الرئيس السيسى على هامش اجتماعات الجمعية العامة أكد السفير إدريس أن هناك لقاء ثنائياً سيجمع الرئيس مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، كما يجرى ترتيب عدد كبير من اللقاءات الأخرى مع كبار القادة المشاركين فى الاجتماعات بنيويورك.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك أن كل الفعاليات التى سيشارك بها الرئيس السيسى سيكون بها كلمة لمصر، وبشكل أساسى هناك الكلمة العامة التى سيلقيها الرئيس أمام النقاش العام للقادة والزعماء الذى سينطلق الثلاثاء المقبل، وهناك قمة نيلسون مانديلا واجتماع مجموعة الـ٧٧ واجتماع تغير المناخ، لافتاً إلى أنه لم يجر حتى الآن تحديد مستوى مشاركة مصر فى قمة حفظ السلام سواء بحضور الرئيس أو وزير الخارجية، مؤكداً أنه فى كل الأحوال ستكون هناك كلمة خاصة بمصر فى هذه القمة.