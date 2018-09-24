بالصور| محمد صبحي يقدم "خيبتنا" في مؤتمر صحفي

أقيم، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للعرض المسرحي "خيبتنا" للفنان محمد صبحي، على مسرح مدينة سنبل وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين منهم الفنانة نبيلة عبيد، وهناءالشوربجي، والاعلامي وائل الإبراشي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والإعلامي طارق علام وزجته الإعلامية دينا رامز.

وعبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بالعرض الذي كتبته فيما بعد عام 2004 بعد غزو العراق، واستطرد: "إلا أن مع تطور الزمن حدثت بعض التغييرات على النص، ورغم جراءة العرض إلا أننى لم اصطدم بالرقابة وقدمت ماأريد، فلقد كان من المفترض تقديم العرض في مارس 2011، إلا أن قامت الثورة، وكنت أتمنى تقديمه في ذلك الوقت، نظرا لأن قيمته ستكون أكبر".

ومن ناحيتها، أوضحت الفنانة سميرة عبدالعزيز أن "خيبتنا" كانت بمثابة حلم وتحقق بالنسبة لها، خاصة أنها كانت تتمنى العمل مع الفنان محمد صبحي منذ شاهدت نجاح عرضه المسرحي الأول " غزل البنات"، مضيفة أن الجمهور بحاجة لتلك النوعية من الأعمال.

يذكر أن الفنانة سميرة عبدالعزيز تشارك الفنان محمد صبحي بطولة مسرحية "خيبتنا"، ويصمم الأزياء لها هاني البحيري، ديكور المهندس محمد الغرباوي، إكسسوار سناء الكاشف، أما الموسيقى والألحان عاطف صبحي والأشعار لعبدالله حسن.