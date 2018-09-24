بالصور| نبيلة عبيد ونجوم الفن والإعلام في افتتاح "خيبتنا" لمحمد صبحي

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور حفل افتتاح "خيبتنا" للفنان الكبير محمد صبحي، وذلك على مسرح مدينة سنبل بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي.

كان ضمن الحضور الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، والفنانة هناء الشوربجي، والفنان أحمد شاكر عبداللطيف، بالإضافة إلى الإعلاميين طارق علام ودينا رامز ووائل الإبراشي، ومحمد علي خير، والكاتبة فاطمة ناعوت.

مسرحية "خيبتنا" كتبها ويخرجها محمد صبحي وهي بطولته بمشاركة فرقته المسرحية التي انضمت لها الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.

مسرحية "خيبتنا" يصمم الأزياء لها الفنان العالمي هانى البحيرى، ديكور المهندس محمد الغرباوى، إكسسوار سناء الكاشف، أما الموسيقى والألحان عاطف صبحى والأشعار لعبد الله حسن.