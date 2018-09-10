طرح الفنان محمد صبحي الأفيش الأول لمسرحيته الجديدة "خيبتنا لما فارقتنا"، والمقرر افتتاحها يوم 27 سبتمبر الجاري، على مسرح مدينة سنبل للفنون بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ويظهر في الأفيش الفنان محمد صبحي والفنانة سماح السعيد بطلة المسرحية ويشارك في بطولتها أيضا الفنانة ندى ماهر والنجمة القديرة سميرة عبد العزيز.

مسرحية "خيبتنا لما فارقتنا" كتبها الفنان محمد صبحي عام 2004 بعد احتلال العراق وضياع حضارته وأنهى كتابتها عام 2007 وكان من المفروض أن تعرض المسرحية في مارس 2011 ولكن بقيام ثورة 25 يناير تأجل العمل.