استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأحد، سامح عاشور نقيب المحامين، لتنسيق إعدادات المؤتمر العام للمحامين، ودعوة المحافظ لحضور المؤتمر، الذي يٌقام بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقةـ في الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر، بحضور أكثر من 5 آلاف محام من المقيدين بالنقابة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، بأنه سيتواجد خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، بممشى شارع النصر، الذي سيتضمن جلسة نقاشية ولقاء مفتوحا مع النقيب العام سامح عاشور، يعقبه أمسية ثقافية وحفل فني.

وفي ذات السياق، أكد عبدالله على أهمية المؤتمر الذي سيعمل على تواصل الكوادر النقابية والشباب من المحامين، مشيراً إلى أنهم حملة الراية مستقبلا.

وقال نقيب المحامين، إن المؤتمر يضم عشرة لجان، هي المشكلات المهنية، والإدارات القانونية، ومشكلات الوطن العربي، ومعهد المحاماة الواقع والتطوير، وأفاق الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وكفالة حق الدفاع وسائل التفعيل، والثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهني، وتقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات، والرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد، مشيراً إلى أنها ستُدار من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.