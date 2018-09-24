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محافظ الشرقية: افتتاح مشروعات صرف صحي بـ7 مليارات جنيه أكتوبر المقبل

محافظ الشرقية: افتتاح مشروعات صرف صحي بـ7 مليارات جنيه أكتوبر المقبل

ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

السيسي: مصر حريصة على تطوير الشراكة الاقتصادية مع واشنطن

السيسي: مصر حريصة على تطوير الشراكة الاقتصادية مع واشنطن

السيسي لمديرة صندوق النقد: مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

السيسي لمديرة صندوق النقد: مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس قسم بـ"57357": 33% من أنواع السرطانات مرتبطة بالأغذية

رئيس قسم بـ"57357": 33% من أنواع السرطانات مرتبطة بالأغذية

"من بينها جهاز لحماية ذوي الإعاقة".. ابتكارات بمؤتمر "مصر تخترع" بطنطا

"من بينها جهاز لحماية ذوي الإعاقة".. ابتكارات بمؤتمر "مصر تخترع" بطنطا

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ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

"مش شنطة وكراسة بقت برفان".. عروض طلبة المدارس في العام الجديد

"مش شنطة وكراسة بقت برفان".. عروض طلبة المدارس في العام الجديد

من الزمزمية لـ"اللانش بوكس".. حكايات سنة أولى مدرسة بين ولي الأمر والتلميذ

من الزمزمية لـ"اللانش بوكس".. حكايات سنة أولى مدرسة بين ولي الأمر والتلميذ

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

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