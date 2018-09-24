أعلنت الشرطة المقدونية احتجاز 120 مهاجرًا، دخلوا الأراضي المقدونية بشكل غير قانوني من اليونان حيث ارتفع عدد العابرين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب "سكاي نيوز" قالت الشرطة يوم الأحد، إن دورية تابعة لشرطة الحدود عثرت على 37 مهاجرًا جنوب مقدونيا بالقرب من الحدود مع اليونان، وجرى احتجازهم.

وفي قضية ثانية، عثرت الشرطة على 83 مهاجرًا، بينهم 11 قاصرًا، غالبيتهم يحملون الجنسية الباكستانية "76"، مكدسين في شاحنة قادمة من اليونان، وجرى اعتقال سائق الشاحنة ونقل المهاجرون إلى مركز استقبال في مدينة جفجيليا جنوب البلاد، ونقلت "أسوشيتد برس" عن الشرطة المقدونية قولها إنها أعادت حوالي 6.6 ألف مهاجر حاولوا عبور الحدود في النصف الأول من عام 2018.