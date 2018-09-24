ضبط عاطلين أثناء بيع مصوغات ذهبية مسروقة في المنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي في المنيا، القبض على عاطلين، سرقا مصوغات ذهبية من منزل في إحدى قرى محافظة أسيوط وحاولا بيعه في مدينة ملوي.

كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، تلقى إخطارًا بورود معلومات لوحدة مباحث قسم ملوي، مفادها حيازة صبيان لبعض المصوغات الذهبية وعرضها للبيع على محلات الصاغة بدائرة القسم، ويشتبه أن تكون متحصلات جريمة سرقة، وتم ضبطهما وهم "إسماعيل. ب. ع"، 16 عامًا، عاطل، و"منصور. ج. م"، 15 عامًا عاطل، مقيمان بمركز ديرمواس وبحوزتهما كمية من المصوغات الذهبية عبارة عن: 3 غويشة – 2 خاتم – سلسلة بها دلاية على شكل زهرة لوتس، تزن حوالى 72 جرامًا وهاتف محمول.

بمناقشتهما أقرا بالاستيلاء على المضبوطات من قرية تابعة لمحافظ أسيوط بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع "علي. م. ع"، 15 عامًا عاطل، و"سيد. ح. س"، 20 عامًا، تاجر خردة، مقيمان بديرمواس.

تم اصطحاب الأول للقرية محل الواقعة وأرشد عن المنزل وتبين أنه ملك "محمد. ع. م"، 53 عامًا، فلاح، وتبين أنه لم يكتشف واقعة السرقة وبعرض المصوغات عليه تعرف عليها.

ووجه مدير الأمن بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.