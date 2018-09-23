تفقد الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، كليات الجامعة حرصًا على التواجد مع الطلاب وتهنئتهم بأول أيام العام الدراسي الجديد، والتأكد من انتظام العملية التعلمية بالكليات، وذلك بعد أن تم إعلان الجداول الدراسية على الطلاب بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتجهيز المدرجات والمعامل لاستقبالهم.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، وعمداء الكليات والدكتور هاني العربي مستشار الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

شملت الجولة زيارة لكليات الآداب والزراعة والعلوم والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، وذلك للاطمئنان على تواجد لجان ومراكز للاستعلام بالكليات لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بكلياتهم وأنشطتها.

أوصى الدكتور محمد جلال الطلاب الجدد بالاجتهاد في الدراسة والالتزام بحضور المحاضرات، مشيدًا بانتظام الطلاب بالدراسة منذ اليوم الأول في بالكليات النظرية والعلمية، ومطالبهم بالمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة والتي تتوافق مع ميولهم وتتبني إبداعاتهم، ومؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، ومتمنيًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس التوفيق خلال العام الجامعي الجديد.

وكانت كليات جامعة المنيا استقبلت طلابها بفقرات فنية موسيقية، واستعراضات للفنون الشعبية، لجذب الطلاب لكلياتهم وتشجيعهم للانضمام للأنشطة الطلابية بمكاتب رعاية الطلاب بكلياتهم.

وخلال الجولة التفقدية قدم الدكتور محمد جلال الهدايا التذكارية لأطفال مركز الخدمات العامة لرعاية الطفولة بمستشفى النساء والأطفال الجامعي، وذلك احتفالًا ببداية العام الجامعي الجديد.