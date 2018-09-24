رئيس قسم بـ"57357": 33% من أنواع السرطانات مرتبطة بالأغذية

قالت الدكتورة جولسن صالح، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى سرطان الأطفال "57357" إن 33% من أنواع السرطانات مرتبطة ارتباط وثيق بالتغذية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن الطعام له صلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسرطان خصوصًا لمن يعانوا من ارتفاع السمنة المفرطة.

وحذرت رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى سرطان الأطفال من السمنة، نظرًا لارتباط السرطان بشكل مباشر بها، ولأنها تفرز خلايا تجعل بيئة الجسم مناسبة للمرض.

وطالبت "جولسن" بتناول الأغذية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للوقاية من الإصابة من مرض السرطان.