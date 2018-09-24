قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إن هناك 10 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية مكان مميز ورائع وسيمشل تخليص الإجراءات والأوراق من الحكومة من المركز الرئيسي بنظم " السنتر"، دون التوجه للمصالح الحكومية.

وأضاف عباس في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، عبر فضائية "اليوم" أن الهدف من المدن هو استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة خلال 20 عامًا، وأن العمل جاري بقوة في العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد، وعدد من المدن الجديدة.

وتابع عباس، أن الجيل الرابع من المدن الجديدة عبارة عن 20 مدينة، وهي خطة للتوسع الجغرافي على مستوى الجمهورية.