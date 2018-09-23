تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، يرافقه عدد من الوزراء، مشروع الـ140 عمارة من عمارات الإسكان الاجتماعي الجاري العمل بها حاليًا، مطمئنًا على سير العمل بالمشروع، والانتهاء منه في الزمن المحدد.

ووصل رئيس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة أسيوط، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وكان في استقباله، اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأ جولته بتفقد مشروع إنشاء مدينة ناصر، التي تقام على مساحة 6006 فدان أعلى الهضبة الغربية، والتي أطلق عليها هذا الاسم تخليدا لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ابن محافظة أسيوط.

ويتضمن برنامج الزيارة، تفقد رئيس الوزراء، لعددٍ من المشروعات منها؛ مشروع الصرف الصحي بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط، والذي يخدم منازل الأسر الأولى بالرعاية، والتي يقطنها ما يقرب من 10 آلاف نسمة، وعمارات الإسكان الاجتماعي، وأكاديمية السادات، ومدرسة المتفوقين، والفندق الملحق بها.

كما سيتفقد مصنع السماد العضوي، ومركز الإصابات بالمستشفى الجامعي، ووحدة الغسيل الكلوي، ومحطتي المياه والكهرباء بالوليدية، ومدرسة الرعاية المتكاملة بالوليدية، والمدرسة اليابانية، والمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.