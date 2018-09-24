أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب ميكروباص/أجرة بطريق (الخارجة - اسيوط) بجوار عزبة طليب، في محافظة الوادي الجديد كان قادمًا من أسيوط إلى الخارجة.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص أجرة بجوار عزبة طليب يحمل رقم 2282 أجرة الوادي، كان قادمًا من أسيوط إلى الخارجة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.