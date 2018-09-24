كريستين لاجارد: نمو الاقتصاد المصري الأعلى في منطقة الشرق الأوسط

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد مصر يظهر علامات قوية على التعافي ونموه الاقتصادي يأتي ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان صحفي للصندوق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي في مقر إقامته في نيويورك بـ"لاجارد"، وتناول اللقاء التقدم الجيد الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر، ضمن إتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضافت لاجارد، حسب البيان، "اتفقنا على أهمية الاستفادة من مكاسب الاقتصاد الكلي في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية للحكومة وستساعد هذه الإصلاحات على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية ويقوده القطاع الخاص، ما سيساعد في خلق فرص عمل لشباب مصر، مع ضمان توفير الموارد الكافية للحماية الاجتماعية.

وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها.