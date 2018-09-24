الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بنيويورك

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك بمديرة صندوق النقد الدولي، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالقرارات الشجاعة في مصر لمعالجة اختلالات هيكلية بالاقتصاد.