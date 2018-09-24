استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامته بنيويورك، كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.

وأكد السيسي، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بتفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية، إيماناً منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.

وشدد السيسي على حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.

وأشادت لاجارد من جانبها بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدمًا مشهودًا له من مختلف الجهات الدولية.

وأكدت المدير التنفيذي​ لصندوق النقد الدولي، الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرضت لاجارد جهود الصندوق في مجال الدعم الفني مع مختلف الجهات المصرية، فضلاً عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.