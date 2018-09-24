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قافلة «جنوب الوادي» الطبية تقدم الكشف لـ500 مريض بقرية السمطا في قنا

قافلة «جنوب الوادي» الطبية تقدم الكشف لـ500 مريض بقرية السمطا في قنا

هالة السعيد تلتقي وزير التخطيط الباكستانى

هالة السعيد تلتقي وزير التخطيط الباكستانى

بروتوكول مع الإذاعات الأوروبية لتحويل «ماسبيرو» إلى النظام الرقمى

بروتوكول مع الإذاعات الأوروبية لتحويل «ماسبيرو» إلى النظام الرقمى

الوقائع المصرية تنشر قرار تكليف خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة

الوقائع المصرية تنشر قرار تكليف خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة

لون بشرتها تأثر بزيادة الميلانين «ترفانا» تناشدكم: «كفاية سخرية»

لون بشرتها تأثر بزيادة الميلانين «ترفانا» تناشدكم: «كفاية سخرية»

الكلاب ترافق المرضى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.. صاحبوها

الكلاب ترافق المرضى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.. صاحبوها

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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين 24/ 9/ 2018

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين 24/ 9/ 2018

ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

"مش شنطة وكراسة بقت برفان".. عروض طلبة المدارس في العام الجديد

"مش شنطة وكراسة بقت برفان".. عروض طلبة المدارس في العام الجديد

من الزمزمية لـ"اللانش بوكس".. حكايات سنة أولى مدرسة بين ولي الأمر والتلميذ

من الزمزمية لـ"اللانش بوكس".. حكايات سنة أولى مدرسة بين ولي الأمر والتلميذ

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أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

شارع «المنزل المُنهار بشبرا».. البيوت أكلتها الرطوبة.. و«الأهالى»: صادر له إزالة

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