انفجرت أسطوانة بوتاجاز في بوفيه مدرسة ميت ميمون الابتدائية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، بمحافظة الغربية، صباح اليوم، دون وقوع أي إصابات بين الطلاب، فيما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم، الشناوي عايد، منح إجازة للطلاب اليوم، لحين إصلاح التلفيات.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بالواقعة، وتبين أن الانفجار فى المدرسة نتيجة حدوث تسرب غاز، من أسطوانة البوتاجاز في بوفيه المدرسة، ما أدى إلى تهشم زجاج أحد الفصول القريبة من البوفيه دون حدوث إصابات بين الطلاب.

من جانبه، قال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الانفجار ناتج عن تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في بوفيه المدرسة، ولم تحدث ا اصابات بين الطلاب، وعلى الفور اصدر توجيهاته لمدير ادارة السنطة التعليمية بمنح طلاب المدرسة اجازة اليوم، وعلى الفور اصلاح تلفيات الانفجار واستبدال الزجاج بفايبر.