يفتتح السبت المقبل الدكتور عمر طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "تكني سميت" برعاية الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات .

ويعقد المؤتمر الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية على مدار يومي 29 و 30 سبتمبر الحالي بمشاركة اكثر من 100 خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن 22 دولة أجنبية واكثر من 80 مستثمر أجنبي يعملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال ونحو 180 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويشارك في المؤتمر اكثر من 5 الآف من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات. أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن الشعبة تحرص على المشاركة بهذه الفعاليات ورعايتها، وذلك لما للمؤتمر من أهمية كبرى للشركات الأعضاء في الشعبة، حيث يناقش مجموعة من القضايا المهمة والتي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي والإعلام الرقمي والصحة الرقمية، مشيرا أنه سيتم عقد نحو 50 جلسة عمل علي مدي يومين يتم خلالها بحث عددا من الموضوعات منها كيفية صياغة مستقبل التجارة الرقمية ومستقبل صناعة الإلكترونيات وآليات تفعيل المدفوعات الرقمية والوصول إلي المجتمع اللانقدي وتطوير نظم الصحة من خلال التكنولوجيا ومستقبل الإعلام في ظل تطور التكنولوجيا.

واشار خليل إلي انه سيتم علي هامش فعاليات المؤتمر تنظيم معرض للشركات الناشئة تشارك فيه اكثر من 100 شركة تعرض من خلاله أحدث منتجاتها امام المستثمرين والمشاركين في فعاليات المؤتمر.

ومن جانبه ، أوضح المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي والتكولوجيا أنه سيتم ايضا علي هامش فعاليات المؤتمر تنظيم مجموعات من المسابقات بين الشركات المشاركة لاستعراض افكارهم وابتكاراتهم التكنولوجية، كما سيتم تنظيم ورشة عمل لاستعراض خطة الشعبة العامة لمشاركة 10 شركات ناشئة مصرية بجناح الشعبة بفعاليات المعرض الدولي CES والذي يقام سنويا بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الامريكية ويعد أهم واكبرالمعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا علي مستوي العالم