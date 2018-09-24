شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات برئاسة اللواء طارق الجبالي، مدير الإدارة، حملة تفتيشية بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الجبن الرومي "مجهول المصدر"، وآخر لإنتاج الحلويات الشرقية.

وتلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير المباحث، إخطارا من العقيد محمد المحاريق، رئيس مباحث مسطحات القليوبية، بنتائج الحملة التيي تزامنت مع بدء العام الدراسي الجديد للحفاظ على حياة التلاميذ وطلاب المدارس، حيث ضبط مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية، يمتلكه عبدالله أحمد، ويعمل دون تراخيص بناحية بتمدة بمركز بنها.

وضبط 800 كجم "جلاش" تحت التجهيز، و800 كجم "جلاش" منتج نهائي، و400 كجم عجائن معدة للتصنيع، وحرر المحضر اللازم، واتهام صاحب المصنع بإدارة منشأة دون تراخيص مزاولة النشاط، ودون استخراج سجل بيئي، بالإضافة إلى عدم الالتزام باستصدار شهادات صحية للعاملين لديه، وجرى التحفظ على المضبوطات، ويجري العرض على النيابة.

كما تمكنت الحملة التي قادها العقيد محمد المحاريق، رئيس مباحث مسطحات القليوبية، من ضبط مصنع آخر لإنتاج الجبن الرومي وخط إنتاج كامل، بمنطقة كفرالعرب بمركز بنها، وتبين أن مالكه يدعى محمد صلاح، وبتفتيش المصنع جرى ضبط 1200 كجم جبن رومي، و200 كجم لبن حليب، و200 كجم ملح طعام مجهول المصدر، وحرر المحضر اللازم، وجرى توجيه تهمة إدارة منشأة دون تراخيص مزاولة النشاط، ودون استخراج سجل صناعي، وسجل بيئي، وجرى التحفظ على المضبوطات، يجري العرض على النيابة.