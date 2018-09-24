شنقت ربة منزل، من منطقة عزبة حنين، بدائرة قسم أول الفيوم، اليوم، نفسها داخل مسكن أهلها، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجية بينها وبين زوجها، طردها على إثرها من مسكن الزوجية.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانتحار سيدة بشنق نفسها داخل مسكن أهلها، بمنطقة عزبة حنين بقحافة، بدائرة قسم أول الفيوم.

وأفاد البيان الأمني، وجود جثة المواطنة (سالي. ص. ر. 38 سنة- ربة منزل)، ومقيمة بنفس العنوان، معلقة من رقبتها بـ"إيشارب" حريمي بعامود معدني علوي بسرير حجرة النوم بمسكن أهلها، وتبين وجود جرح حزي بمقدمة الرقبة، ولم يتبين وجود إصابات ظاهرية أخرى بالجثة.

وذكر البيان الأمني، أن والدتها (كريمة. ع. ع. 50 سنة-ربة منزل)، قالت إن ابنتها شنقت نفسها لمرورها بأزمة نفسية لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها (سامح. ن. 30 سنة-بدون عمل)، ومقيم بالعزبة الجديدة، وطرده لها من مسكن الزوجية، ولم تتهم أحد أو تشتبه في الحادث جنائيا، وأخطرت النيابة العامة في حينه.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6309 لسنة 2018 إداري قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.