عاجل| روسيا تعلن تزويدها لسوريا بصاوريخ "إس - 300"

أعلنت روسيا تزويدها لسوريا بصاوريخ إس-300 خلال إسبوعين، وفقا لتدابير بعد إسقاط الطائرة "إيل 20" الروسية بسوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.