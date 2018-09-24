قال اللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية، إن الاهتمام بصحة المواطن المصري ضمن إطار الأمن القومي.

وأضاف عزت، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بعلاج الحالات الحرجة من قوائم الانتظار والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع: "قدمت وزارة الداخلية الشهداء من أجل الوطن، وتمد يد العون للمواطنين لتخفيف الآعباء عنهم، ونعمل على تخفيف الآلم عن المرضى".

وأردف مساعد وزير الداخلية: "طورنا المنظومة الصحية وحدثنا الأجهزة، وحرصت الوزارة بناء على توجيهات وزير الداخلية بفتح أبواب مستشفياتها للمواطنين يوم الجمعة للكشف المجاني، وفِي المناسبات مثل عيد الأم، تأكيدا منا على مد يد العون للمواطنين"، مضيفا أنه جرى تسيير مئات من القوافل الطبية لعلاج المواطنين بالمجان، عالجت نحو 19 ألف شخص، إدراكا باأمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان.

ووقعت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، بحضور بحضور اللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد محي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي المشرف على أمانة المراكز الطبية بنادي الشرطة في الجزيرة بالقاهرة.