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تنفيذ مشروعات قومية بالتعاون مع التنمية المحلية بتكلفة 210مليون جنيه

تنفيذ مشروعات قومية بالتعاون مع التنمية المحلية بتكلفة 210مليون جنيه

ما تيجي نخرج| عرض فيلم "يوم الدين" في زاوية وحفل "وصلة سماع" بالساقية

ما تيجي نخرج| عرض فيلم "يوم الدين" في زاوية وحفل "وصلة سماع" بالساقية

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان أكاديمية السويدي للتعليم الفنى

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان أكاديمية السويدي للتعليم الفنى

منسق "استشاري علماء مصر": نسعى لخلق شراكات مع الخبراء الأفارقة

منسق "استشاري علماء مصر": نسعى لخلق شراكات مع الخبراء الأفارقة

محمد وفيق في لقاء قديم: "العالمة باشا" أبعدتني عن المسرح

محمد وفيق في لقاء قديم: "العالمة باشا" أبعدتني عن المسرح

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