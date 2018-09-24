قال الكرملين الروسي، إن إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا سوف يلحق الضرر بالعلاقات مع إسرائيل.

وأضاف الكرملين حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها أن قرار تزويد سوريا بمنظومة إس-300 الدفاعية ليس موجها ضد طرف ثالث.