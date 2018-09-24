قال الكرملين الروسي إن إسقاط الطائرة الروسية جاء نتيجة أفعال إسرائيل المتعمدة وسوف يلحق الضرر بعلاقتنا مع إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.