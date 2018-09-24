دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرق الكرازة المرقسية، شباب الكنيسة بأمريكا لزيارة مصر.

وقال البابا خلال لقائه بخدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في "هيلز بوروتاونشيب" ردًا على سؤال «هل الأمور في مصر مستقرة؟»: "تيجي تزور مصر ونرحب بك ولو حبيت تصيف كمان.. احنا عملنا المؤتمر الدولي الأول لشباب الكنيسة في مصر، وشاركوا وقضوا وقت جميل وزاروا الأهرامات وقناة السويس وعملوا رحلة بحرية من الإسكندرية وباتوا الشباب في دير مارمينا والشابات في دير راهبات وقضوا ليلة تسبيح رائعة وزاروا الأوبرا وفيه هاشتاج اسمه #nJoyEgypt واللي عايز يزور مصر أهلًا وسهلًا والوضع تغير تمامًا غير من 5 سنين".