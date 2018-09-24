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تنفيذ مشروعات قومية بالتعاون مع التنمية المحلية بتكلفة 210مليون جنيه

تنفيذ مشروعات قومية بالتعاون مع التنمية المحلية بتكلفة 210مليون جنيه

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان أكاديمية السويدي للتعليم الفنى

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان أكاديمية السويدي للتعليم الفنى

"الصحة": "الداخلية" مستعدة لاستقبال مرضى قوائم الانتظار

"الصحة": "الداخلية" مستعدة لاستقبال مرضى قوائم الانتظار

مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر العلاقات بين المشرق والمغرب العربي

مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر العلاقات بين المشرق والمغرب العربي

"مؤشر الإرهاب" في أسبوع: 24 عملية بـ11 دولة.. وخبراء يحذرون من التصعيد

"مؤشر الإرهاب" في أسبوع: 24 عملية بـ11 دولة.. وخبراء يحذرون من التصعيد

عاجل| "النقض" تؤيد إعدام 20 محكوما عليهم في "مذبحة كرداسة"

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