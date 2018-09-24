أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجارية للانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع الاسمرات.

وشدد المحافظ، على رؤساء الشركات المنفذة للمشروع بضرورة تكثيف ساعات العمل ومضاعفة الورديات على مدار اليوم والالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.

وأكد محافظ القاهرة، أن عملية المتابعة للمشروع ونسبة الإنجاز تتم بشكل يومي لمعرفة أي عقبات قد تواجه المشروع والعمل فورا على تذليلها.

رافق المحافظ، خلال جولته اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء هانب شنيشن مدير مديرية الإسكان، وحسن الغندور رئيس حي الأسمرات، والدكتوررجب مجاهد استشاري المشروع وعدد من قيادات المحافظة.